Dziesięć rzeczy, które trzeba wiedzieć przed maturą 2023

Niektórzy rzucają za siebie birety i pozują do zdjęć w togach, do polskich szkół średnich wkroczyła bowiem moda z amerykańskich seriali. Inni żegnają się uroczyście w lokalnych teatrach czy salach koncertowych.

Aleksandra podchodzi aż do dziewięciu egzaminów maturalnych. Ostatni ma zaplanowany na 17 maja - to język polski na poziomie rozszerzonym.

Patryk z Warszawy jest ścisłowcem (zdobył nawet tytuł Młodego Innowatora). Twierdzi, że stresuje go matura ustna z języka polskiego. - Boję się, że ze stresu mogę pomylić imię bohatera czy zapomnieć, jak się nazywał. Lub że trafię na trudne pytanie, wiersz lub obraz do interpretacji. A matura z polskiego to aktualnie moja jedyna przeszkoda, żeby dostać się na wymarzone studia - dodaje.

Jakub, maturzysta z Poznania, nabawił się w ostatnich dniach kwietnia wyjątkowego stresu. Dostał na czas matur wezwanie na kwalifikację wojskową. - Poszedłem do przychodni to odkręcić i próbowali mi udowodnić, że skoro maturę mam na godzinę 9, a wezwanie na 8, to raczej nie powinno być większego problemu - opowiada. - Ostatecznie udało mi się zmienić termin, ale i tak bez sensu, bo zmieniono go na datę między maturami, kiedy jednak fajnie jest nie mieć żadnego dodatkowego stresu. Jakby nie mogli poczekać do tego 22 maja, aż wszystko zdam. To jednak według pani z komisji było niemożliwe. Ktoś chyba nie pomyślał i wyłączył empatię. I tylko dokłada nam stresów - ocenia.