Matura 2020. Na to, że komuś "Wesele" pomyliło się z "Chłopami", koronawirus nie miał wpływu

Szybko okazało się jednak, że maturzyści do swoich szkół już nie wrócą. Aż do końca kwietnia uczyli się zdalnie. Duża część tej nauki przypadła na czas największych obostrzeń - z zamknięciem lokali gastronomicznych i zakazem wchodzenia do parków włącznie. Zero szans na spotkania "na mieście" i wspólne powtarzanie materiału. Ich młodsi koledzy i koleżanki w pewnym momencie nie mogli nawet sami wychodzić z domów, jeśli byli niepełnoletni. Sytuacja była napięta. A psycholodzy i pedagodzy donosili, że młodzież bardzo źle znosi izolację i niepewność co do przyszłości. Nawet tak wydawałoby się banalnej, jak data egzaminu dojrzałości.