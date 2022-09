Matematyka w porze dobranocki. Dlaczego to spotyka wasze dzieci?

- Szanowni państwo, musimy ułożyć plan, damy radę. Klasa maturalna, piątek, piętnasta – jakieś pomysły? Religia, świetnie! Dwa WF-y, klasa druga c? Doskonale! I dwie matematyki. Pierwsza a ma bardzo ciężki wtorek, dajmy im cięższą środę, wtedy wtorek będzie lżejszy. Dla trzeciej b damy w poniedziałek o 8 rano chemię, no… dwie chemie dajmy (...) pani wuefistka zrobiła podyplomówkę, będzie uczyć matematyki całą trzecią g - cieszy się dyrektor szkoły. A tak naprawdę nie dyrektor, tylko Kacper Zembrzucki, gwiazdor TikToka. Znany jako zetkakacper w swoich kilkudziesięciosekundowych filmach często odgrywa pracowników szkoły. Ten o układaniu planów lekcji cieszył się taką popularnością, że w tydzień wyświetlono go już niemal dwa miliony razy. Śmiechom i lajkom nie było końca. A Kacper postanowił nakręcić kolejne części.

- Żeby pani wiedziała, ilu uczniów podesłało mi te filmiki i zapytało, czy to naprawdę tak wygląda - wzdycha dyrektorka jednego z poznańskich liceów. I dodaje: - Czy młodzież naprawdę myśli, że my im złośliwie robimy te lekcje na siódmą albo do szesnastej? Przecież nauczyciele też woleliby mieć wtedy wolne, bo kto by nie wolał? Może kiedyś, gdy ja byłam młoda, układanie planów rzeczywiście tak wyglądało w jakichś szkołach, ale teraz tak nie jest.