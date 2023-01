Po stracie nogi odważył się zagrać z synkiem. Może pokonać Mbappe

Nie ma co, w towarzystwie znalazł się doborowym. Wśród jedenaściorga nominowanych do FIFA Puskas Award, czyli najpiękniejszej bramki zdobytej w roku 2022, jest siedmiu piłkarzy, trzy piłkarki i on, amp futbolista, pierwszy w historii tej nagrody. Mbappe i Richarlison wyróżnieni zostali za trafienia do siatki w czasie niedawnych mistrzostw świata, Oleksy - za to ze spotkania PZU Amp Futbol Ekstraklasy.