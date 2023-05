Gortat dla tvn24.pl o Sochanie: Koniec taryfy ulgowej, teraz będzie rozliczany za każdy błąd

Teraz czas na Jeremiego Sochana, syna Polki i Amerykanina, reprezentanta Polski. Mimo kontuzji i opuszczania przez niego meczów źle nie było, skoro już w początkach kariery komplementował go sam Gregg Popovich, trener San Antonio Spurs, legenda NBA. - On jest szalony, na parkiecie robi, co chce, uwielbiam go oglądać. To trochę jak patrzenie na Manu Ginobilego, kiedy do nas trafił - też nie mam pojęcia, co Jeremy zaraz zrobi. Lubi rywalizować, jest młody, a naprawdę dużo potrafi. Myśli tylko o tym, żeby być coraz lepszym - stwierdził 74-letni szkoleniowiec.