Globalna energetyka musi się zmienić, i to szybko. Czy pomogą w tym małe reaktory jądrowe?

Niewielkie arktyczne miasteczko Pewek położone w Czukockim Okręgu Autonomicznym nad Morzem Wschodniosyberyjskim zdecydowanie nie wygląda jak miejsce, w którym miałaby zacząć się globalna rewolucja energetyczna. Czteropiętrowe socrealistyczne bloki nad pokrytą krą zatoką są domem dla czterech i pół tysiąca mieszkańców przyzwyczajonych do życia na rubieżach cywilizacji. Główną atrakcją miasteczka jest najbliższa biegunowi północnemu linia kolejowa, którą przewożony jest do portu urobek z pobliskich kopalń oraz pozostałości dwóch gułagów, których więźniowie wydobywali rudy cyny i uranu.

Źródłem płynącego z Łomonosowa prądu są dwa niewielkie reaktory, produkujące 35 megawatów mocy każdy. To tak zwane SMR-y. Pod skrótem, oznaczającym "mały reaktor modułowy" kryje się urządzenie, które, zdaniem jego zwolenników, ma stać się podstawą energetyki przyszłości. Także w Polsce, bo to właśnie SMR-y od Amerykanów kupują KGHM i Orlen.

Powtórka z fizyki

Na początek trochę podstaw. Elektrownia jądrowa, najprościej tłumacząc, działa na tej samej zasadzie, co elektrownia zasilana węglem czy gazem. Pod wpływem wysokiej temperatury woda zamienia się w parę, ta pod wysokim ciśnieniem prowadzona jest rurami do turbin, które obracając się zasilają generatory prądu. Tu nic nowego nie wymyślono od XIX wieku.

Zasadnicza różnica polega na źródle wysokiej temperatury. W konwencjonalnych elektrowniach pochodzi ona ze spalania węgla czy gazu. W jądrowych źródłem wysokiej temperatury jest rozpad jąder pierwiastków promieniotwórczych. W reaktorach najnowszej czwartej generacji temperatury dochodzą do tysiąca stopni, co przekłada się na to, że stosunkowo niewielkie urządzenie może wyprodukować mnóstwo energii. Detale nie są istotne, ważne jest to, że reakcja musi być stale nadzorowana, bo skutki wyrwania się jej spod kontroli dość dobitnie pokazały wypadki w Czarnobylu i Fukushimie.