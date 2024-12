Nie będzie seksu, będzie 4B 

Zdjęcie: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

Zdjęcie: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

Zdjęcie: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

Zdjęcie: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

Z jednej strony "wściekły celibat", z drugiej hasła w stylu: "twoje ciało, mój wybór" i "kobiety do kuchni". Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych po tym, jak do zwycięstwa Donalda Trumpa w znacznej mierze przyczyniła się "toksyczna męskość"?