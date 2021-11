"Łukaszenka stworzył problem i będzie musiał go rozwiązać. Za własne pieniądze"

- Europa zdecydowała się na outsourcing problemu migracyjnego. Zajmuje się nim Turcja. Tylko to kosztuje, więc Bruksela płaci. Może faktycznie Łukaszenka zobaczył, że to działa? Ale moim zdaniem w jego przypadku nie przyniesie to żadnych korzyści - opowiada Piotr Zalewski, korespondent prestiżowego tygodnika "The Economist" w Turcji, w "Rozmowach polsko-niepolskich" Jacka Tacika.