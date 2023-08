Ksiądz leżał we krwi, dzieci uciekały w popłochu. "Nowak, co ci strzeliło do głowy?"

Ksiądz Stanisław Streich, proboszcz parafii św. Jana Bosko w Luboniu, w niedzielę wstał wcześniej niż zwykle. Wszystko po to, by już o godzinie 9.30 zasiąść w konfesjonale i wyspowiadać tych, którym nie udało się to w sobotę. On wtedy bowiem był u swojej matki w Bydgoszczy, a wikary się pochorował i nie wychodził z łóżka. Pół godziny później ks. Streich w zastępstwie miał poprowadzić mszę dziecięcą. Swoją ostatnią.