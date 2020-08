Loty VIP-ów. Luka prawna, martwa ustawa i brak procedur

20 maja 2019 roku, wojskowe Okęcie. Stanisław Karczewski wchodzi po wyłożonych czerwonym suknem schodkach do Boeinga 737-800NG o numerze bocznym 0110. Samolot noszący imię marszałka Józefa Piłsudskiego ma odbyć pierwszy oficjalny lot do Tbilisi. Marszałek Senatu informuje o tym na Twitterze i zamieszcza kilka zdjęć. "Ten samolot to nie tylko środek lokomocji, to kolejny biało-czerwony powód do dumy!" – ekscytuje się polityk PiS.