Kontroler ratował nieprzytomnego kolegę. Ruchu nie wstrzymano, samolot z premierem wystartował

Podkrakowskie lotnisko Balice, 18 października 2021 roku, dochodzi godz. 20.30. Pilot podchodzącego do lądowania samolotu Ryanair dostaje instrukcję od kontroli zbliżania.

Pilot: "OK, kontynuujemy do KK544, potwierdź następnie OFFUK i kontynuowanie zniżania do poziomu 150".