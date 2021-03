Zabójca Aniki leży już w grobie. Ślad po nim czekał na odkrycie prawie 30 lat

- Wszystko mamy w jednym miejscu. Chodźcie, panowie – rzuciła pracownica Sądu Okręgowego w Słupsku. Za nią przez ciasną klatkę schodową szło dwóch policjantów z Archiwum X. Prowadząca ich kobieta próbowała rozpocząć rozmowę. - W sprawie Pękalskiego było tu już wielu dziennikarzy, prawników, nawet pisarzy. Ale im pokazujemy tylko akta. Do materiału dowodowego dostępu nie ma nikt – opowiadała.

- Tamte dwie półki to sprawa Pękalskiego – wskazała ręką.

W odpowiedzi usłyszeli, żeby nie narzekali. W końcu do większości z zalegających na półkach biustonoszy, ubłoconych płaszczy i bluzek z ciemnobrązowymi plamami krwi miał już nikt i nigdy nie wracać. To dowody w sprawach prawomocnie osądzonych.

- No to szukamy – ruszył w kierunku półek nadkomisarz Maciej Banasiak.

Policjant czytał zamieszczone w aktach sprawy opisy elementów odzieży, które w dniu śmierci w 1989 roku miała na sobie 15-letnia Anika. W czasie poszukiwań funkcjonariusze musieli przejrzeć dziesiątki pudeł: w niektórych była bielizna ofiar, w innych sterta noży kuchennych. W końcu policjanci znaleźli to, po co przyszli: płaszcz ofiary zabójstwa. Do późniejszych badań zabezpieczyli też jej majtki, bluzkę i biustonosz, którym zabójca udusił nastolatkę.