Trzy miliony łupu w niecałą minutę. Mamy nagranie z napadu, prokuratura wysyła list gończy

Ma 37 lat, nazywa się Besiki Shengelia i jest obywatelem Gruzji. To on - według dotychczasowych ustaleń - miał związek z kradzieżą blisko trzech milionów złotych.

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił na to, aby zaocznie przedstawić mu zarzuty rozboju na konwojencie i kradzieży pieniędzy, za co grozi do dwunastu lat pozbawienia wolności - przekazuje tvn24.pl Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej.

Dodaje, że sąd zgodził się na to, aby Gruzin po zatrzymaniu trafił do aresztu na trzy miesiące.

Do kradzieży doszło 16 stycznia. Konwojent, z walizką z utargiem, wyszedł z supermarketu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Na nagraniu z kamery widzimy, jak zbliża się do tylnych drzwi bankowozu. Kiedy stoi przodem do auta, dostaje kilka ciosów w potylicę od mężczyzny, który wybiegł zza drzew. Kiedy padają pierwsze ciosy, a konwojent ciągle jest jeszcze na nogach, podbiega drugi ze sprawców. Ze wspólnikiem dociskają konwojenta do ziemi. Po chwili przy leżącym już konwojencie jest trzeci ze sprawców. Przez chwilę siłuje się z drzwiami do bankowozu. Wtedy pojawia się mężczyzna w kaszkiecie.