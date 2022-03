Jak Wilno reaguje na atak Rosji na Ukrainę? "W jednym litewscy politycy absolutnie się zgadzają"

Bo gdyby doszło do wojny Rosji z NATO, to Moskwa mogłaby ją wygrać jedynie w ten sposób. W konwencjonalnej walce nie jest w stanie pokonać Zachodu.

Rzeczywiście. Jako badacz stosunków międzynarodowych skupiam się przede wszystkim na logice dyplomatycznej. Wierzyłem, że Rosji bardziej opłaca się polityka salami, zastosowana wcześniej na Krymie czy w regionach donieckim i ługańskim. Zakładałem, że Putin będzie znów chciał zająć kilka kolejnych miast i w ten sposób testować Zachód. Inne prognozy mieli eksperci wojskowi, którzy obserwowali, co się dzieje przy granicy. To oni najczęściej przewidywali, że wojna jednak wybuchnie. Mieli rację, warto więc słuchać ich także dzisiaj. A dzisiaj eksperci - i od polityki, i od wojska - mówią raczej jednym głosem. Przekonują, że ryzyko wojny Rosja-NATO jest minimalne.

Wielu rzeczywiście się boi. Często rozmawiają o tym, co się dzieje w Ukrainie. Słychać to na przykład w sklepach, gdzie pytają o schrony albo przyznają, że nie wiedzą, co powinni zrobić w chwili zagrożenia. Niektórzy mówią, że warto wyemigrować, wyjechać na przykład do Włoch czy Hiszpanii, bo tam Putin na pewno nie dojdzie. Jednocześnie w mediach jest sporo porad, jak sobie radzić ze stresem. Nie wszyscy potrafią się z nim uporać, więc eksperci zalecają, żeby ograniczać sobie dostęp do informacji.