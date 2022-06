Rysunkowy ślimak i dwóch zakochanych nastolatków. Czego mogą nas nauczyć o społeczności LGBTQ+?

Premier Węgier Viktor Orbán postanowił wypowiedzieć wojnę "deprawacji dzieci" (brzmi znajomo, prawda?). Jego przeciwnikami stały się więc edukacja seksualna i wiedza o różnorodności, a wraz z nimi - literatura. Węgierskie władze poszły tak daleko, że uznały, iż doskonałym rozwiązaniem problemu, które same stworzyły, będzie zakaz sprzedawania książek o tematyce LGBTQ+ w sąsiedztwie szkół. Takich tytułów nie wolno eksponować, mają być zapakowane, tak by dziecko nie mogło do nich swobodnie zajrzeć w księgarni.

Ciągoty, by uchronić dzieci przed niepokornym (czytaj: nie po myśli osób o ultrakonserwatywnych poglądach) czytelnictwem, pojawiają się na całym świecie. Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy co roku publikuje listę książek, których zakazać próbują obywatele. W ostatnich latach dominują na niej tytuły dla dzieci o tematyce LGBTQ+.

Polscy prawicowi działacze i politycy specjalnie się nie wyróżniają. A to walczą ze ślimakiem-hermafrodytą ("Kim jest ślimak Sam?"), a to z pingwinami-gejami ("Z Tango jest nas troje"). Jakby z wiekiem zapominali, że najlepiej smakuje "zakazany owoc" i sami bronili się przed wiedzą i zrozumieniem.

"Droga osobo"

- To kilkumiesięczna praca ponad 20 osób. Jak się zaczęła? To prosta historia. Wzięła się ze zrywu ludzkich serc i potrzeby - mówiła Dominika Sadowska, odpowiedzialna za redakcję merytoryczną książki "TRANSformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy" w dniu jej premiery - 14 czerwca.

To książka, która powstała dzięki wolontaryjnej współpracy grupy osób i organizacji zaangażowanych w budowanie włączającego miejsca pracy. Wśród nich znalazła się Daria Zarębska - jak sama o sobie mówiła: inżynierka, mama. - Praca jest takim miejscem, które może być azylem dla osoby transpłciowej. Mamy duży wpływ na to, jak kształtujemy komunikację i kulturę w miejscu pracy - przekonuje.

Edyta Jaźwiec, trenerka biznesu, przekonywała, że to zaczyna się już na etapie rekrutacji: - Gdy przedstawiam się i mówię: nazywam się Edyta, używam zaimków "ona/jej", to już daję osobom kandydującym do pracy przestrzeń do podobnej informacji zwrotnej.