Kurator Nowak straszy młodzieżową książką. Osoba autorska odpowiada czytelnikom: "Jesteście wystarczający"

Wielu z was może pamiętać, że łatwego życia (nie tylko w Polsce) nie miały choćby przygody Harry’ego Pottera. I to nawet 20 lat po pierwszym wydaniu! Przecież jeszcze wiosną 2019 roku, po niedzielnej mszy, księża, ministranci i wierni z parafii NMP Matki Kościoła i Świętej Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku po prostu spalili książki o Potterze. Znalazły się na stosie "przedmiotów magicznych", gdzieś obok "Zmierzchu" Stephenie Meyer, hinduskich figurek i różowej parasolki Hello Kitty.

To ona 5 maja napisała na swoim Twitterze (pisownia oryginalna): "Dziś-jedna z krakowskich mam zadzwoniła do mnie oburzona, bo w bibliotece miejskiej polecano uczniom szk. podst. ordynarną w treści książkę "Poradnik lesbijki po katolickiej szkole". Deprawacja dzieci w miejscach, gdzie powinny czuć się bezpieczne #ChrońmyDzieciWspierajmyRodziców".

Co oburzyło kurator Nowak, jaki fragment książki uznała za ordynarny i czy w ogóle książkę czytała? Tego od urzędniczki się raczej nie dowiemy, bo do momentu publikacji tego tekstu nie odpowiedziała na nasze pytania. Nowak ma już jednak doświadczenie w recenzowaniu dzieł kultury, których nie zna, np. spektakli teatralnych, jak to było kilka lat temu z wystawionymi w Krakowie "Dziadami". Nie dowiemy się też, czy w związku z "telefonem od mamy" kurator podjęła jakąś interwencję. Choć właściwie tę trudno sobie wyobrazić, wszak kurator nie podlegają biblioteki publiczne (o takiej grzmiała), a jedynie szkolne. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przeszłości Nowak wielokrotnie atakowała społeczność LGBTQ+ i tym, co mogła uznać za "deprawujące", było najpewniej już samo słowo "lesbijka".