LGBTQ+. Kim jest plus? Oto pojęciownik (jak mówić, żeby nie obrażać)

Język cały czas się zmienia, do użycia wchodzą nowe pojęcia. Zarówno naukowczynie i naukowcy, jak również społeczności osób społecznie wykluczanych, cały czas szukają nowych sposobów mówienia i opisywania rzeczywistości. Słowniki nie zawsze nadążają za zmianami, jakie zachodzą w języku powszechnym oraz wykorzystywanym we współczesnej humanistyce. Oczywistością jest również to, że właściwe zrozumienie podstawowych pojęć, dotyczących życia społecznego, ludzkiej różnorodności, pozwala na głębsze zrozumienie rzeczywistości i daje narzędzia do szerszego spojrzenia na nią.