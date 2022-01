Wszystkie dzieci jego są. Jak zmieniała się rola kuratora oświaty i jaką władzę ma teraz dostać?

Kuratoria stworzono, by czuwały nad dziećmi, ale od 30 lat trwa spór polityczny, jak mają nadzorować ich naukę i wychowywanie. Projekt zmian nazywany "lex Czarnek" to kulminacyjny moment tego sporu. - Chcecie zrobić z kuratorów oświaty funkcjonariuszy waszej służby bezpieczeństwa - mówił do rządzących poseł Koalicji Obywatelskiej Rafał Grupiński.