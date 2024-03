Gdzie po lek? To pytanie od kilku tygodni spędza sen z powiek osobom z ADHD. - Gdy w końcu udało mi się zarezerwować lek sto kilometrów od domu i kupić go, całowałam pudełko ze szczęścia. Bez leku nie jestem w stanie pracować - opowiada Dorota, która od roku ma diagnozę. Natalia po tabletki jechała na drugi koniec województwa. Tomasza, który z Warszawy pojechał do Sochaczewa, a potem do Piaseczna ktoś ubiegł. Hannie też się nie udało - jej recepta straciła ważność.