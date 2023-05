Nie potrafią skakać na skakance ani kozłować piłki. Co wyrośnie z naszych dzieci?

Bajkowi Jaś i Małgosia pewnego dnia zabłądzili w lesie. Mieli pecha, trafili na Babę Jagę, która - jak na pewno Państwo pamiętają - była zła i zaczęła tuczyć dzieci. Dosłownie. Czasem nie sposób oprzeć się wrażeniu, że współczesne polskie dzieci też przedzierają się przez jakieś knieje. Może bardziej metaforyczne, ale jednak zagrożenia czyhają zewsząd - nowe technologie, przemoc, przebodźcowanie. Zbyt często zostają z tymi sprawami same. Kto jest w tym świecie Baba Jagą? Zastanawiałam się nad tym, słuchając o powszechnym przyspawaniu do ekranów i związanymi z nim problemami z nadwagą, koncentracją i kondycją. I o dramatycznym pogorszeniu wszystkich tych i tak nie najlepszych wskaźników po pandemii COVID-19 i nauce zdalnej. Bo już wtedy 80 proc. dzieci i młodzieży w Polsce nie spełniało wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, które zakładały, że młodemu człowiekowi potrzebna jest godzina ruchu dziennie. Tymczasem w Polsce przez 60 minut siedem dni w tygodniu ruszało się tylko co piąte dziecko.

Jacy Jan i Małgorzata wyrosną z dzisiejszych dzieci, którym trudność sprawia skakanie na skakance czy kozłowanie piłki? I czy na pewno czarownicą w tej bajce są ekrany, które tak łatwo obarczamy winą? Bo może jednak to my, dorośli, często narzekający na kondycję dzieci, a sami niekoniecznie dający im dobry przykład (ponad połowa dorosłych Polaków w ogóle nie uprawia sportu), też mamy w sobie coś ze złej wiedźmy?

Do szkoły chodzi dziecko, a nie tylko głowa

Wiesława Mitulska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Słupi Wielkiej (woj. wielkopolskie), nie wyobraża sobie zajęć wychowania fizycznego bez skakanek, piłek, woreczków gimnastycznych czy hula hop. - Skoki przez skakankę są potrzebne, by dziecko rozwijało się nie tylko motorycznie, ale również łatwiej uczyło się czytać i pisać - podkreśla nauczycielka. - Koordynacja, którą ćwiczy się, skacząc przez skakankę, jest bardzo ważna i przydatna właśnie podczas pisania, czytania i liczenia. Ruch i rytm sprzyjają uczeniu się. Skakanka przydaje się również na przerwach i podczas rozgrzewki przed nauką. Zawsze miałam w klasie komplet skakanek, piłeczek tenisowych i gumę do skakania, bo gdy rodzice chcieli kupić coś dzieciom okazji Dnia Dziecka albo mikołajek, to prosiłam, by kupowali właśnie taki sprzęt albo planszówki. Czasem mam wrażenie, że dorośli zapominają, że do szkoły chodzi dziecko, a nie tylko jego głowa - dodaje.