Lech Janerka, inteligent z Wrocławia

"Jezu, jak się cieszę" i "są wesołe konstytucje", a czasami też "jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie". Lech Janerka od ponad 40 lat gra, śpiewa, komponuje i pisze jedne z najbardziej kultowych polskich piosenek. W 1979 roku założył zespół Klaus Mitffoch, z którym nagrał tylko jedną płytę, aby później zająć się działalnością solową, ale to właśnie ona, pod tym samym tytułem, co nazwa grupy, do dziś uznawana jest za jedną z najważniejszych wśród albumów polskiej muzyki rockowej XX wieku.