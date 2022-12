Dyrektor: "Proste jak jeb…e dzieci". Pracownicy: "Mamy dosyć"

"Dyrektor ośmiesza nagminnie pracowników między innymi za wygląd, wiek, za pochodzenie, a nawet za płeć. Nadał pracownikom obraźliwe wyzwiska i stosuje je zamiast nazwisk. Są to: 'Czopek', (…) 'Śmierdziel'".

"Najgorsze jest to, że dyrektor nachalnie rozsyłał do pracowników treści nie tylko pornograficzne, ale i pedofilskie".

"Powiedzenie dyrektora 'proste jak jeb…e dzieci' doprowadziło nas, autorów tego pisma, do ostateczności".

Ta "ostateczność" to zawiadomienie o sytuacji w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Ciechanowie kolejnych instytucji, w tym prokuratury. A powyższe cytaty mają dotyczyć Jacka Zawiślińskiego, dyrektora ciechanowskiej delegatury, byłego polityka PiS. Pod jego rządami - tu znów cytat z pisma pracowników m.in. do prokuratury i związków zawodowych - "Delegatura w Ciechanowie funkcjonuje na zasadzie prywatnego folwarku". Do tego dyrektor stosował nieakceptowalny zdaniem podwładnych język: "Zamiast ewaluacja dyrektor nagminnie w rozmowach i poleceniach służbowych używał nazwy 'ejakulacja', a 'kurwatorium' zamiast kuratorium".