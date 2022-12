Czy dzieci z niepełnosprawnościami powinny się uczyć ze zdrowymi uczniami? "W imię miłości bliźniego" pyta Barbara Nowak

I tak sprawy ujmując, zapewne jako "prywatne" można byłoby potraktować jej słowa z 20 września. To wtedy Nowak na Twitterze napisała: "Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia. W szkole jej emanacją jest ed. włączająca. Tylko część dzieci ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole masowej. Forsowanie inkluzji przez Eu. Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, szkodzi wszystkim dzieciom!" (pisownia oryginalna - red.).

Gdy Barbara Nowak pisze o gender - prawicowe media pieją z zachwytu, chwalą ją jako obrończynię dzieci i zachęcają do podpisywania listów poparcia. Gdy kuratorka pisze o szczepionkach i koronawirusie - może i krytykują ją koledzy z rządu, ale zdobywa poklask u setek antyszczepionkowych wyborców, a "Nasz Dziennik" wezwanie do jej odwołania nazywa "linczem".

Do tego słowa Nowak są niezgodne z oficjalną polityką rządu, który zapewnia, że osoby z niepełnosprawnościami wspiera, a na edukację włączającą przekazuje coraz większe pieniądze. Czy to oznacza, że pisząc o edukacji, najbardziej znana kuratorka oświaty w Polsce właśnie przekroczyła w debacie publicznej nieprzekraczalną granicę?

Czym właściwie jest to, co zdaniem Nowak i jej radykalnych zwolenników, jest zagrożeniem dla polskich dzieci? Ministerstwo Edukacji, kierowane przez Przemysława Czarnka, definiuje edukację włączającą jako "podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne".