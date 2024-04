Szef każe zostawać po godzinach? Młodzi odmawiają, już nie dają się pokroić za etat. Z badań zaś wynika, że są grupą, która najczęściej doświadcza mobbingu. - Walka pokoleń na rynku pracy jest jak wojna światów. Zetki od razu rozpoznają przemocowe zachowania, do tego mają umiejętności interpersonalne i znają na wylot Kodeks pracy. To może budzić w starszych pokoleniach poczucie zagrożenia - mówi Monika Klonowska, psycholożka i ekspertka badająca zjawisko mobbingu.







Czy można zwolnić pracownika przez Skype'a na grupowym czacie? Można! Przekonała się o tym graficzka, która pracowała w firmie dopiero od dwóch dni. Screenami rozmowy z szefem podzieliła się w internecie.

"Zrobiła Pani 5 wizualizacji przez cały dzień?" - zapytał szef. W odpowiedzi graficzka napisała, że zrobiła 9 wizualizacji. "Nadal uczę nowego programu, nigdy nie miałam styczności z Corelem (program do projektowania graficznego - red.)" - dodała.

"Cooo proszeee. Chyba Pani żartuje, to dziękuję, do widzenia. Ja za naukę nie płacę" - odpisał przełożony.

Graficzka wyjaśniła w mediach społecznościowych, że na rozmowie o pracę nie wymagano znajomości programu Corel. Dodała jeszcze, że zasadą w firmie było jedzenie posiłku równo o godzinie 12. Gdy zjadła o 11.30, została upomniana. Pracownicy pouczyli ją też, że nie powinna na rzucone przez szefa "cześć" odpowiadać tym samym. Zachowanie pracodawcy wywołało burzę w sieci. Internauci szybko wytropili, o jaka firmę chodzi. Pracodawca wydał oświadczenie:

"Zatrudniliśmy nową osobę w dziale graficznym, nasze wymagania były od początku jasne, mianowicie dobra znajomość programu graficznego Corel, na którym pracuje nasza firma. Osoba, która zgłosiła się do nas i została wybrana do pracy na tym stanowisku zadeklarowała, iż ma kwalifikacje i szybko opanuje program. Pierwszy dzień był dniem szkolenia, zasad funkcjonowania firmy, współpracy grafików z działem handlowym etc. Zaliczyliśmy ten dzień jako płatny dzień pracy pomijając fakt, że był to dzień typowo wdrożeniowy. Wystawiliśmy rachunek płatny wg obowiązujących stawek godzinowych umowy zlecenie zawartej na okres jednego próbnego miesiąca" - napisał.

Czy takie sytuacje to rzadkość? Nie. Szefowa robiła Monice zdjęcia biustu, a przełożony kazał Karolinie zmienić zdjęcie na portalu randkowym, popularnym Tinderze. Tomasz dostał pierwszą pracę w państwowej instytucji, gdzie "młode leszcze" musiały wyrobić "normę" przy zatwierdzaniu wniosków. Kto nie zdążył, nie dostawał urlopu.

Zetki (pokolenie urodzone po 1995 roku, od 2012 roku zaczyna się pokolenie alfa) takie prace nazywają krótko "syf". I rzucają papierami, zanim szef zdąży zapamiętać ich imię i nazwisko.

- Nie chcemy owocowych czwartków, benefitów i parkingu pod biurem. Dla nas ważna jest godność i dobra atmosfera, a nie zarobki. Tymczasem przełożeni po nas depczą - mówi 27-letnia prawniczka Karolina, która mierzyła się z mobbingiem w znanej korporacji.

Mobbing w Polsce to powszechne zjawisko. Według raportu "Mobbing w polskich firmach. Druga edycja - 2023 vs. 2022" przygotowanego wspólnie przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl - w 2023 roku aż 41,4 procent badanych Polaków deklarowało, że doświadczyło mobbingu. To wskaźnik nieco wyższy niż w 2022 roku, gdy 40 procent ankietowanych przyznało, że spotkało się z niszczycielskimi zachowaniami ze strony przełożonych lub innych pracowników (bo mobberem może być nie tylko szef).

Najliczniejszą grupą, która opisywała takie zachowania, są osoby młode, w wieku od 18 do 24 lat - aż 53,6 procent ankietowanych odpowiedziało, że doświadczyło w pracy mobbingu ze strony przełożonych czy współpracowników. Na drugim miejscu są osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia - 52,4 procent z nich potwierdza, że na swojej drodze zawodowej spotkało mobbera lub mobberkę.

Dlaczego tyle młodych osób doświadcza mobbingu? Eksperci twierdzą, że to, co dla starszych pokoleń jest w pracy normą, dla zetek jest nie do przyjęcia. Młodzi zgłaszają więc różne nadużycia i wysyłają skargi na swoich pracodawców. Jak to wygląda w praktyce?

"Leszcze" na innej planecie