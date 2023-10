Kukiz, blockchain i "platforma do e-votingu". Na co Fundacja "Potrafisz Polsko!" wydaje miliony od premiera?

- Demokracja bezpośrednia to była istota jego działalności i my, środowisko Prawa i Sprawiedliwości zdecydowaliśmy, że będziemy ten postulat realizować w praktyce - oświadczył 24 września minister edukacji Przemysław Czarnek o stojącym za sobą Pawle Kukizie. Mówiąc to na konferencji prasowej w rękach trzymał 38-stronicową broszurę "Demokracja bezpośrednia" przygotowaną przez Fundację "Potrafisz Polsko!".