"Najtrudniej jest tym, którzy są rodzicami. Oni pękają najczęściej"

Od 3 września na mocy decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje on część województw podlaskiego i lubelskiego. Dziennikarze nie mogą wjeżdżać do strefy, co znacznie utrudnia nam relacjonowanie wydarzeń na granicy oraz weryfikowanie prawdziwości przebiegu zdarzeń.

To, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, wymaga innej perspektywy. Działań tu i teraz.

Pracujemy nad książką i artykułami naukowymi, ale chcieliśmy zgodnie z ideą socjologii publicznej wyjść poza ramy uniwersytetu w celu zaangażowania się w dialog z szerszą publicznością. Jeśli chodzi o sposób pracy w terenie, to zainspirowała nas Arlie Russell Hochschild, która w podobny sposób robiła badania wyborców Tea Party, czyli radykalnej amerykańskiej prawicy. Wyszła ze swojego bąbla, opuściła bezpieczną Kalifornię i pojechała do nich z nastawieniem, że jedzie przekroczyć pewien mur empatii. Zobaczyć tych ludzi takimi, jakimi są, porozmawiać z nimi.

To dość absurdalna sytuacja. Media powinny mieć dostęp do granicy. Brak jawności to brak demokracji. Dotąd to prawo szanowano. Legitymacja prasowa, którą dysponowałem jako publicysta, w przeszłości wielokrotnie ułatwiała mi pracę w Polsce i za granicą. Jeśli robisz badania w czasie demonstracji czy zamieszek, łatwiej pokazać legitymację prasową niż tłumaczyć, że jesteś socjologiem. Tym razem jest inaczej.