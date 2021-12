Dwóch bliźniaków, identyczne DNA. Wreszcie jest przełom w sprawie śmierci Angeliki

Srebrnym audi jechali we troje - Angelika oraz Karol i Kamil, bracia bliźniacy. Oni byli pijani, ona zginęła po tym, jak samochód zjechał z drogi i uderzył w nasyp. Śledczy długo nie potrafili wskazać, który z bliźniaków prowadził. Trzy i pół roku po wypadku zdecydowali się zatrzymać jednego z nich, postawić mu zarzuty i zawnioskować o areszt. Tvn24.pl ustalił, co doprowadziło do przełomu.