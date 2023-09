Ołtarz kilka metrów od transformatora. "Nie znam takiego przypadku na świecie", "duże zagrożenie"

Bazylika Mariacka, jeden z symboli Krakowa, serce Starego Miasta dawnej stolicy. To stąd co godzinę rozbrzmiewa słynny hejnał, to tu turyści z całej Europy zachwycają się gotycką strzelistością świątyni, z której charakterystycznymi wieżami wiąże się legenda o dwóch braciach, znana każdemu dziecku.