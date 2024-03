Co najmniej 4,5 miliarda złotych z publicznych pieniędzy trafiło od 2007 roku do katolickich uczelni - wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do których dotarł portal tvn24.pl. Konkordat zobowiązuje Polskę do finansowania dwóch placówek, dotowanie kolejnych to prezent od państwa.