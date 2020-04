Koronawirus jak tarantula. "Ester, to ty może zatańcz na środku placu?"

Pusta przestrzeń placu, kobieta w czarnej sukni i melodia ludowa odbijająca się echem od ścian budynków… Choć nie znasz jeszcze historii o trującym jadzie tarantuli, kobietach wijących się w konwulsjach i terapiach leczących je z "obłędu", jesteś jak zahipnotyzowany. To Pizzica. "W Lecce 'egzorcyzmują' koronawirusa" - ogłosił dziennik "La Repubblica".

- Ester, to ty może zatańcz na środku placu? I tak nikogo tam nie ma - podpowiedział jej wcześniej inny sąsiad.

- Ok, to właściwie tuż pod moim domem, jak wylegitymuje mnie policja, szybko wrócę do siebie - odpowiedziała. Wyszła i zatańczyła.