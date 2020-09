Wiosną ciężarówki wywoziły stąd ciała. Wróciły. Wrócił też "Odys" po 28. teście na COVID-19

Wrócił do domu po 142 dniach spędzonych w szpitalach i izolatoriach. Po 28. teście na obecność koronawirusa. Odys - okrzyknęły go media. Nie szuka sławy, bo choć na jego powrót do rodzinnej miejscowości biły dzwony, chce znów odnaleźć się w Bergamo. W piekle - jak o tej prowincji mówili wszyscy. To tam w marcu nekrologi zajmowały w lokalnej prasie 11 stron, a ciała zmarłych wywoziły wojskowe ciężarówki. I one wróciły: przywiozły ławki na nowy rok szkolny.