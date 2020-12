Służbowo, na święta

To między innymi one zainspirowały nas do zweryfikowania, czy w góry można pojechać nie tylko służbowo. Sprawdziliśmy to, udając potencjalnych klientów. W kilku miejscach, z którymi się skontaktowaliśmy, okazało się, że wystarczy wypełnić oświadczenie, że przyjeżdżamy służbowo. Informacja, że planujemy przyjechać z dzieckiem, w wielu przypadkach nie zniechęcała hotelarzy.