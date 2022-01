Pandemiczny thriller z dziećmi w roli głównej. Jak długo jeszcze potrwa?

Dominik, tata ósmoklasistki z Warszawy, w poniedziałek nerwowo zaglądał do dziennika elektronicznego. - Od rana dwa maile o odwołaniu próbnych egzaminów ósmoklasisty we wtorek. Potem kolejne dwa maile, że jednak się odbędą. Na koniec dnia mail, że lekcje od teraz będą zdalnie, bo jeden uczeń ma koronawirusa. A egzamin? Ci, którzy nie są objęci kwarantanną, mogą przyjść i napisać - opowiada. I dodaje, że to, co dzieje się w szkołach, przypomina thriller.