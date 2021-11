Niezaszczepieni paraliżują szkoły. "Spora część społeczeństwa wciąż nie rozumie"

Podobnie ze zdalną nauką było u Martyny Milczarek z Łodzi. Choć ona akurat nawet nie wie, ile osób jest u niej niezaszczepionych. - Dyrektorka powiedziała, że nie może nas o to oficjalnie pytać, a ludzie między sobą niespecjalnie chętnie o tym rozmawiają - opowiada maturzystka. - Wiem, kto zachorował, ale tylko, jeśli te osoby same o tym napisały.

O tym, że mają iść do domów, dowiedzieli się w środę na drugiej lekcji. Zdalne nauczanie miało potrwać do poniedziałku, ale gdy okazało się, że kolejna osoba z klasy zachorowała, przedłużono je do piątku.

- W pierwszej klasie uczyliśmy się zdalnie od marca, w drugiej klasie liceum byliśmy w szkole tylko trochę ponad dwa miesiące. Każda stacjonarna lekcja jest teraz na wagę złota, biorąc pod uwagę, że w maju mamy maturę - podkreśla Jagna. I dodaje: - To niesprawiedliwe, że dba się tylko o niezaszczepionych i ich komfort i robi się to naszym kosztem. Społeczna odpowiedzialność? Ja się do niej przyłożyłam, szczepiąc się. Czemu jesteśmy tak pobłażliwi dla tych, którzy tego nie robią? Idąc im ciągle na rękę, nigdy nie wyjdziemy z pandemii. A ja naprawdę bardzo chcę chodzić do szkoły - podkreśla maturzystka.