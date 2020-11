Wyręcza państwo w walce z pandemią. "Nie staję na stołku i nie krzyczę: wszyscy umrzemy!"

Media pokochały jego historię. "Rząd wprowadzi lockdown na podstawie wyliczeń 19-letniego internauty?", "Rząd walczy z epidemią w oparciu o dane 19-latka z Łodzi. Michał Rogalski zaczął zbierać je hobbystycznie, teraz jest poważnym analitykiem" czy "Lockdown w Polsce w oparciu o dane zebrane przez internautę? Oto co wiemy o tej sprawie".

Jeszcze wiosną był szerzej nieznanym maturzystą - z Torunia, nie z Łodzi. Tu przeprowadził się dopiero tej jesieni. Teraz media nazywają go już "analitykiem pandemii". A ja chciałam dowiedzieć się, jak się z tym czuje.

Rozmawialiśmy we wtorek 10 listopada rano. Kilka minut przed naszą rozmową, Michał Rogalski już po analizie porannych danych na temat koronawirusa, zdążył na Twitterze napisać: "Jeżeli jutro będzie więcej niż 34 tys. przypadków przekroczymy próg ‘kwarantanny narodowej’. Przy aktualnym udziale wyników pozytywnych powyżej 40 proc. do tego wystarczy nam 85 tys. przebadanych próbek. Nasz rekord to 83 tys.". "Jutro", czyli 11 listopada, poinformowano o przebadanych jedynie 53274 próbkach.