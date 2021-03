"Były już takie historie, że pan nie żyje"

- On mówił, a ja nie wiedziałem, co się stało. Może spowodowałem jakiś wypadek? Może komuś zrobiłem krzywdę? Co się dzieje? Nic mi nie świtało. Totalny szok, koszmar - opisuje nam teraz, rok po tamtych wydarzeniach. - I jak ruszyć tą ręką, jeżeli masz uczucie, że ktoś przyczepił do niej głaz?