Kim jest polski "denials" i dlaczego możesz być nim Ty

Osoby niewierzące w pandemię zarzucają rządzącym, że kolejne zakazy i nakazy powodują rujnowanie zdrowia dzieci, brak dostępu do lekarzy, załamanie gospodarki i zastraszanie społeczeństwa. Antycovidowcy lekceważą zagrożenie koronawirusem, twierdząc, że światowe autorytety lekarskie potwierdziły, iż nowy koronawirus nie różni się od innych. Wprowadzanie obostrzeń postrzegają jako wykorzystywanie sytuacji przez władze do wprowadzenia dyktatury.

Inni z kolei kierują się własnym interesem. Pani i mnie jest łatwiej pogodzić się z tym, że panuje pandemia. Wprawdzie dezorganizuje to naszą pracę, musimy nosić maseczkę, utrzymywać dystans, ale te ograniczenia nie naruszają podstaw naszej egzystencji. Natomiast jest grupa ludzi, dla których przyjęcie do wiadomości, że trwa pandemia, może stanowić zagrożenie ich bytu. Bo jeśli ktoś żyje z organizacji wesel, to zarządzenie, że w związku z pandemią ludzie nie powinni przebywać blisko siebie w zamkniętym pomieszczeniu, uderza w jego interes ekonomiczny. Będzie więc wierzył w to, co jest zgodne z jego motywacją.