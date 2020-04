Tysiące dzieci wypadło z systemu. Gdzie ich szukać?

- Jest 23 kwietnia, a ja się cieszę, że dziś jedno dziecko po raz pierwszy zalogowało się na lekcji - wzdycha Ewelina, matematyczka z Warszawy. I zaraz dodaje: - Ale może to przedwczesna radość, bo na razie tylko ten uczeń pojawił się na platformie. Zero tłumaczenia, co się z nim działo. Jeszcze się właściwie nie odezwał. Zresztą to też nie koniec moich zmartwień, bo z innym chłopcem nadal nie ma kontaktu, choć szkoła jakiś czas temu wypożyczyła mu komputer - dodaje.