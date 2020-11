"Po pierwszym lockdownie popełniliśmy błąd. Przy drugim postępujemy rozważniej"

To, że będzie druga fala COVID-19, było łatwe do przewidzenia. Wiedział o tym każdy - nie tylko w Izraelu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegała przed nią już w kwietniu. W Izraelu powołany specjalny "korona-zespół" do walki z pandemią zbroił się na potęgę przed ponownym atakiem. Grotto: - Dodatkowe łóżka w szpitalach, respiratory i… testy - to był priorytet.