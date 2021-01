Kiedy się kochamy

"Nie ma jednej odpowiedzi. Nie daję sobie prawa, żeby powiedzieć: miłość to znaczy pojechać do rodziców, albo miłość to znaczy nie pojechać do rodziców. Raczej zadałabym sobie pytanie o to, jakimi kryteriami się posłużyć, żeby podjąć własną decyzję" - mówi Natalia de Barbaro, psycholożka społeczna, socjolożka i trenerka.