"Nikt się z panem nie kontaktował? Według mojej wiedzy ma pan wynik pozytywny"

Początkowo myślał, że jego objawy to pokłosie operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego. Ból gardła? Po intubacji, to normalne. Gorączka? Po operacji się zdarza. Ale objawy nie ustępowały, a telefon szpitala nie odpowiadał. Pan Tomasz znalazł na Facebooku chirurga, który go operował. - Co robić? Czy o skutkach ubocznych operacji nie powinienem już zapomnieć? - zapytał.