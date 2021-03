"Ta kafa jest pyszna". COVID-19 zmienia mowę

Arkadiusz Rojczyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, Laboratorium Przetwarzania Mowy w Instytucie Językoznawstwa: - W czerwonej strefie w szpitalach. Miałem to robić osobiście, ale się wystraszyłem, bo jestem dopiero po pierwszej dawce szczepionki. Nagrania zbierają pneumolog i laryngolog, którzy na co dzień pracują na oddziałach covidowych. Wchodzą na salę z rejestratorem dźwięku i dają pacjentowi tekst do przeczytania.