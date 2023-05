"Siadaj i zamknij się". Jak księcia Karola wychowywano na króla

Narodziny księcia, syna "przypuszczalnej następczyni tronu" - jak pisał "Times" - potwierdził 14 listopada 1948 roku huk salw i dźwięk dzwonów. Winston Churchill w Izbie Gmin wstał z fotela i złożył gratulacje, kończąc słowami: "Nasze myśli podążają do matki i ojca, a także, szczególnie dzisiaj, do małego księcia, który przyszedł na ten świat pełen walki i burz". Premier Clement Attlee w swoim przemówieniu deklarował: "Z żywym zainteresowaniem będziemy obserwować proces jego dorastania, wiedząc, że we własnym domu otrzyma wychowanie oparte bardziej na przykładach niż na czczych przykazaniach".

Przykład, jak powinien zachowywać się mężczyzna, książę Filip dał już w dniu narodzin syna. Kiedy księżniczka rodziła w bólach, jej mąż grał w squasha na pałacowym dziedzińcu. "Niespokojny, ale opanowany" – relacjonował dziennikarz Dermot Morrah.

Pierwsze słowo Karola: niania

Gdy Karol przyszedł na świat, jego matka była jeszcze księżniczką, ale już wtedy w wielu obowiązkach i podróżach po Wspólnocie Brytyjskiej wyręczała chorego na nowotwór ojca, Jerzego VI. Nie spędzała z synem dużo czasu. Po śmierci króla w lutym 1952 roku na młodą królową spadła lawina zadań, czasu dla Karola i półtorarocznej Anny miała więc jeszcze mniej. Szło to w parze z uczuciową wstrzemięźliwością. Jak pisze Philip Eade, autor książki "Prince Philip: The Turbulent Early Life of the Man Who Married Queen Elizabeth II", królowa była "zdystansowaną rodzicielką, nie okazującą matczynego uczucia, podobnie jak jej własna matka". Odpowiedzialność za wychowanie dzieci i decyzje dotyczące ich edukacji przekazała mężowi, księciu Filipowi. Codzienną opiekę nad Karolem sprawowały nianie. Zwłaszcza z jedną z nich, Mabel Anderson, mały książę nawiązał tak silną więź, że pierwszym słowem, jakie wypowiedział, było "niania".

Po śmierci Jerzego VI jego czteroletni wnuk automatycznie przyjął tytuł księcia Kornwalii. Zamieszkał wraz z rodziną w Pałacu Buckingham, gdzie apartament dziecinny zajmował sześć komnat. Pod naciskiem królowej zrezygnowano ze zwyczaju, że jej dzieci muszą składać ukłony, gdy znajdują się w obecności monarchy. Tę decyzję na dworze zinterpretowano jako zapowiedź nowej ery. Zarazem - jak zauważa Philip Eade - powściągliwe podejście Elżbiety II do dzieci "wydawało się bardziej w stylu lat trzydziestych XX wieku".

Książę Karol z matką Getty Images

Kilkuletnia księżniczka Anna świetnie odnalazła się w roli córki królowej. Szybko zauważyła na przykład, że gdy przechodzi przed wartownikami, prezentują broń, więc celowo spacerowała w tę i z powrotem. Karol w porównaniu z siostrą był nieśmiały, wycofany i jakby zakłopotany. Po latach będzie mówił o sobie:

Jestem po prostu zwykłą osobą na niezwykłym stanowisku.

Jako dziecko wydawał się wiecznie przestraszony. Pierwsza guwernantka, której powierzono jego nauczanie, gdy miał pięć lat (dwie godziny każdego ranka), szybko zauważyła, że ten grzeczny, poważny, nad wiek odpowiedzialny chłopiec jest zarazem bardzo wrażliwy i niepewny siebie. - Jeśli ktoś podniósł na niego głos, chował się w skorupie i przez długi czas nic do niego nie docierało - wspominała po latach. Postępował tak, jakby chciał wszystkich wokół siebie zadowolić. W pierwszej kolejności ojca.

Książę Karol z rodzicami i księżniczką Anną, lato 1951 roku Getty Images

"Siadaj i zamknij się"

Często słyszano, jak książę Filip mawiał o synu: "Chcę, żeby był prawdziwym mężczyzną". Już na pierwsze urodziny kupił Karolowi kij do krykieta, donosił korespondent "News Chronicle". Zwolnił nianię, która za bardzo pobłażała delikatności chłopca, powierzając opiekę nad synem Mabel Anderson. Ta - choć z natury miła i łagodna - potrafiła być stanowcza, a nawet bezwzględna, nie stroniąc w razie potrzeby od klapsów. Karol tak bardzo się do niej przywiązał, że stała się dla niego "zastępczą matką".

Gdy książę Filip karcił syna, z łatwością wywoływał u niego łzy. Nawet w Balmoral, gdzie Karol czuł się najszczęśliwszy, a rodzina dużo czasu spędzała na polowaniach, wędrówkach po okolicy i zabawach - bywał cichy i przygaszony. Ojca to irytowało. Faworyzował energiczną, pełną temperamentu Annę, syna karcił i wyśmiewał za najmniejsze uchybienia, często przy rodzinie i przyjaciołach.

W relacjach ludzi, którzy byli tego świadkami, pojawiają się słowa "poniżanie", "niewytłumaczalnie ostre zachowanie", "tyranizowanie syna". Anonimowy dworzanin mówił, że "książę Filip zdzierał sobie gardło, krzyczał, a Karol drżał przed nim". Kuzynka, lady Mountbatten, po latach próbowała to usprawiedliwiać. Mówiła, że książę "widział, że Karol był strasznie wrażliwym chłopcem", ale przecież "miał napotkać wiele problemów". Dlatego Filip "pomyślał, że powinien pomóc mu nie brać sobie do serca wielu rzeczy, które dzieci biorą sobie do serca. (…) Jestem pewna, że chciał tylko pomóc mu stać się bardziej twardym. Z perspektywy czasu myślę jednak, że czasami przesadzał i być może był trochę nietaktowny". Dla świadków tych sytuacji uderzające było też to, że królowa nie stawała w obronie syna.

Sam Karol nie zaprzeczał, że ojciec był wobec niego surowy. W pierwszym wywiadzie dla BBC w 1969 roku został zapytany, czy książę Filip mówił do niego "siadaj i zamknij się". Odpowiedział: "O tak, bez przerwy". A po chwili milczenia dodał: "Myślę, że miał na mnie bardzo duży wpływ, szczególnie gdy byłem młodszy…". Pamiętał też jednak wiele dobrych chwil. Wspominał, że ojciec czytał mu romantyczny poemat "Pieśń o Hajawacie" i zabierał w odwiedziny do sławnych osobistości, jak aktor James Robertson Justice czy żeglarz Uffa Fox, co robiło na chłopcu wielkie wrażenie. Lubił wspólne polowania i wyprawy na ryby.

Następca tronu i "normalna" szkoła

Miał osiem lat, gdy - jak podano w komunikacie dla mediów - "Jej Królewska Mość i książę Edynburga" uznali, że Karol powinien zacząć uczestniczyć w zajęciach szkolnych razem z innymi dziećmi. Nalegała na to królowa, pragnąca, by jej syn doświadczył życia tak "normalnego" jak to możliwe. Wybrano szkołę przygotowawczą Hill House w Londynie. Władze placówki zobowiązano, by wszyscy traktowali księcia jak zwykłe dziecko, ale już ta pierwsza szkoła pokazała, że nikt nigdy syna królowej tak traktował nie będzie. Gdy pierwszego dnia książę namalował obrazek, pisały o tym gazety w całej Wielkiej Brytanii, a "Daily Mail" zaoferował ogromną kwotę za możliwość publikacji. Wyjście na basen? Nie dopuszczano myśli, by następca tronu korzystał z publicznej pływalni, więc co tydzień dwie czarne taksówki woziły księcia i jego kolegów na basen do Pałacu Buckingham.