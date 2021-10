"Kartki pan nie widział? Nie zje pan tu, bo jest Czechem"

Na początku marca - po nieudanych negocjacjach z polską stroną - rząd w Pradze wniósł do TSUE skargę przeciwko Polsce, dotyczącą rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w Bogatyni. Główny powód: negatywny wpływ kopalni na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Ze strony członków polskiego rządu płyną słowa o tym, że spór o Turów to tak naprawdę "wielka operacja Niemiec i Rosji" i "wielki układ Putin – Merkel" przy udziale Czechów, wymierzony w energetyczne bezpieczeństwo Polski. - Jak słyszymy o tych teoriach tu w Czechach, to po prostu się z nich śmiejemy. To jest bardzo proste. Nie wszystko przecież musi być antypolskie - uśmiecha się Harzer.