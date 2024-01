Kontroler lotów nie pracuje, choć sąd nakazał go przywrócić. Zwolniony za wypowiedź dla TVN24

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przywróciła do pracy kontrolera na gdańskim lotnisku, ale kilka dni później zwolniła go z obowiązku świadczenia pracy. Michał Mikołajczak został wcześniej dyscyplinarnie zwolniony z pracy za wypowiedź dla TVN24. To w Gdańsku - jak ujawniliśmy w tvn24.pl przed ponad rokiem - z powodu braków w obsadzie kontrolerów dochodziło do lotów samolotów pasażerskich bez kontroli.