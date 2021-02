"Samolot to nie gra komputerowa. Nie da się wcisnąć pauzy"

30 grudnia 2020 roku, okolice Warszawy, kilka minut przed godz. 10 rano. Boeing 777 mogący pomieścić na pokładzie 300 pasażerów, zmierza w kierunku Lotniska Chopina.

- Warsaw approach, this is Blue Panorama 6247 - pilot włoskich linii czarterowych Blue Panorama zapowiada przez radio, że wkrótce można się go spodziewać w Warszawie.

Odpowiada mu cisza.

- Warsaw approach, hello! This is Blue Panorama 6247 - powtarza pilot. Kontrolera wzywa pięciokrotnie. Ten zgłasza się dopiero po upływie ponad 2 minut.

Kim jest ten kontroler? Do tego jeszcze wrócimy. Na razie zadajmy inne pytanie: jak to w ogóle możliwe?

"Poważny incydent"

Dwie minuty to w lotnictwie cała wieczność, decyzje trzeba nieraz podejmować w ułamku sekund. Przygotowujący się do lądowania włoski samolot przeleciał dystans ponad 30 kilometrów bez wsparcia kontrolera, którego zadaniem jest dopilnować, by nie doszło do zderzenia w powietrzu z inną maszyną.