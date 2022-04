Skąd wziął się kryzys na polskim niebie? Kalendarium zdarzeń, miesiąc po miesiącu

Dziesiątki niebezpiecznych incydentów lotniczych, także podczas startów maszyn z prezydentem i premierem na pokładzie. Dyscyplinarki dla tych, którzy ostrzegali o niebezpieczeństwie. Alarmujące pisma do ministra oraz szefa rządu, które miesiącami pozostawały bez reakcji. To kulisy narastającego od dwóch lat konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który doprowadził do największego kryzysu w jej historii.