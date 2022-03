Masowe odejścia w PAŻP. Wkrótce na stanowisku może zostać tylko co szósty kontroler ruchu lotniczego

Czwartek, 31 marca, godzina 13. Przed siedzibą Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na warszawskim Okęciu stoi kilkadziesiąt osób. To kontrolerzy, którzy nie zgodzili się na proponowane przez kierownictwo PAŻP warunki pracy i właśnie z niej odchodzą.

Chodzi o tzw. kontrolerów obszaru i zbliżania. Ci pierwsi pilnują przestrzeni powietrznej nad całą Polską, odpowiadają za ruch między lotniskami w kraju. Do czwartku było ich 167. Ci drudzy, jest ich 49, nadzorują ruch samolotów w promieniu około 100 kilometrów od Warszawy (inne polskie lotniska mają swoich kontrolerów zbliżania).

W czwartek, 31 marca z pracą w PAŻP pożegnały się 44 osoby. Wraz z końcem kwietnia upływają terminy wypowiedzeń kolejnych 136 osób. Jeśli one również odejdą, z 216 pracujących do tej pory kontrolerów obszaru i zbliżania zostanie 36, czyli zaledwie co szósty.