"Sport dla wszystkich", a dla kogo dotacja? "Szokujące" zeznania urzędników ministerstwa

O organizowanym przez Ministerstwo Sportu konkursie zrobiło się głośno w styczniu 2023 roku. Media ujawniły wtedy, że choć wnioski o dotacje złożyło ponad tysiąc organizacji, to cała pula (ponad 26 mln zł) trafiła do zaledwie ośmiu z nich.

Dziś Partia Republikańska już nie istnieje, została wchłonięta przez PiS. Adam Bielan i Kamil Bortniczuk kandydują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mieczysław Baszko przepadł w wyborach do Sejmu, zdobył za to mandat do rady powiatu Sokółka.