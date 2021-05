Gwiezdne wojny nad niebem Izraela

Finał mistrzostw świata w piłce nożnej, Argentyna - Niemcy. Siedemdziesiąt pięć tysięcy kibiców na stadionie Maracanã w Rio de Janeiro. Na autostradzie biegnącej do Aszkelon, niedaleko granicy ze Strefą Gazy, porzucone samochody, a na poboczu skulone sylwetki Izraelczyków w koszulkach reprezentacji z Ameryki Południowej. Jechali do pubu na mecz. My w aucie. A przed nami na czarnym niebie ognista kula, która za chwilę zostanie strącona przez inną ognistą kulę.